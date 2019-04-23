Смартфон Lenovo Z6 Pro з 4 камерами представили офіційно: характеристики і ціна

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Lenovo Z6 Pro представили офіційно
Lenovo Z6 Pro представили офіційно

Компанія Lenovo офіційно представила свій новий смартфон Z6 Pro. Він отримав потужну 4-модульну камеру. Також варто звернути увагу, що у топовій модифікації апарат отримає до 12 ГБ оперативної пам’яті.

Дизайн. Як пише IGeeKphone, новинка отримала 6,39-дюймовий AMOLED-екран виробництва Samsung.

Фронтальну камеру заховали у краплеподібному вирізі. Її роздільна здатність становить 32 Мп.

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Основна камера складається із чотирьох модулів: 48+16+8+2 Мп. Камера підтримує функцію штучного інтелекту, що може покращити зйомку, наприклад в умовах недостатнього освітлення. Сканер відбитків пальців вбудували в екран.

Lenovo Z6 Pro

Lenovo Z6 Pro отримав 4 модулі камери 

Характеристики. Працює новинка на процесорі Qualcomm Snapdragon 855 у парі з 6 або 12 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг накопичувача може бути 128/ 256 або 512 ГБ. Ємність акумулятора складає 4000 мАг, із підтримкою швидкої зарядки до 27 Вт.

Ціна. Новинка доступна у трьох колірних варіантах: червоний, червоний та зелено-блакитний.

Lenovo Z6 Pro: відео 

  1. Версія із 6 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 ГБ коштує 430 доларів (11 600 гривень);
  2. Модифікація із 8 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 ГБ оцінена у 445 доларів (12 тисяч гривень);
  3. Lenovo Z6 Pro із 8 + 256 ГБ пам’яті коштує 565 доларів (15 200 гривень);
  4. А топова версія 12 + 512 ГБ — 745 доларів (20 100 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Lenovo
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