Вже наступного тижня, 31 жовтня, компанія ZTE представить смартфон із двома дисплеями, який отримав назву Nubia X. Нещодавно в Weibo була опублікована копія рекламної брошури, в якій йдеться про переваги пристрою і його сильні сторони.

Про це повідомляє 4PDA.

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Так, Nubia X отримає співвідношення площі екрану до передньої панелі приблизно 100%, при цьому ні в одному з двох дисплеїв не буде вирізу. У смартфоні реалізують режим захисту очей.

Один з пунктів також вказує на наявність штучного інтелекту і можливість змінювати тему оформлення. Іншою неясною деталлю залишається зображення напівзігнутих екранів – малоймовірно, що Nubia X отримає гнучкий корпус.

Смартфон також буде підтримувати бездротову зарядку, щоправда, текст на зображенні вказує, що це може відбуватися за допомогою Wi-Fi.



Nubia X може залишитись без фронтальної камери

Окрім того, Nubia X отримає 6,26-дюймовий основний LCD-екран з роздільною здатністю Full HD + і тильний HD + OLED-дисплей з діагоналлю 5,1 дюйма, процесор Qualcomm Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, 64 або 128 ГБ вбудованого сховища. Сканер відбитків пальців встановлять по обидва боки. Ззаду буде розташовано два фотомодуля на 24 і 16 Мп.

Очікується, що Nubia X надійде у продаж з цінником 1 440 доларів (близько 40 600 гривень).

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