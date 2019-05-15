Смартфон OnePlus 7 Pro випробували на міцність: відео

Флагманський смартфон OnePlus 7 Pro вже встиг засвітитися в кількох гучних тестах одразу після презентації. Не обійшов увагою новинку і відомий техноблогер Зак Нільсон, який перевіряє пристрої на міцність.

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything провів низку своїх фірмових тестів та виявив, що новий пристрій доволі стійкий до пошкоджень.

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Фронтальна камера. Висувна фронтальна камера OnePlus 7 Pro при натисканні на неї ховається в корпусі, а на екрані з'являється повідомлення, яке застерігає від її ручного закриття для уникнення поломки.

Об'єктив камери прикритий склом, а ось область навколо нього виконана з пластика, який легко дряпається. Про це варто пам'ятати і тримати смартфон подалі від піску, щоб піщинки не потрапили в механізм і не пошкодили його.

Випробування OnePlus 7 Pro на міцність – дивіться відео

OnePlus реалізувала в смартфоні захист від падінь, тому якщо він знаходиться в стані польоту при відкритій фронтальній камері, вона автоматично в'їжджає в корпус, щоб уникнути поломки.

Дисплей. Як і всі смартфони OnePlus, новий 7 Pro поставляється із захисною плівкою на екрані. Вона легко дряпається і допоможе уберегти пристрій тільки на перший час. Загартоване скло Gorilla Glass 6, що прикриває дисплей, пошкодити куди складніше.

Дактилоскоп. Вбудований в екран сканер відбитків пальців спрацьовує, навіть якщо скло над ним сильно подряпане.

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Корпус. Бокова рама, включаючи всі кнопки, лоток для SIM-карт і навіть висувний механізм фронталки, виконані з металу. Також варто відзначити, що лоток для "сімок" має гумову прокладку, що захищає від проникнення всередину корпусу води.

З тестом на згинання смартфон також впорався успішно – навіть при сильних зусиллях корпус і скло залишилися неушкодженими.

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