Смартфон Samsung Galaxy S10 підтримуватиме 5G

В мережі з’явилися подробиці щодо найстаршої моделі флагманського смартфона Samsung Galaxy S10, який південнокорейський виробник готує до випуску. За попередньою інформацією, окрім вже трьох відомих модифікацій, Galaxy S10 отримає версію з підтримкою 5G.

Про це повідомляє Ferra.

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Молодша версія смартфона отримає номер SM-G970x, а дві старші – SM-G973x та SM-G975x. Моделі SM-G973x і SM-G975x отримають дисплеї діагоналлю 5,8 і 6,44 дюйма з вбудованим прямо в екран сканером відбитків пальців. Молодша SM-G970x теж буде 5,8-дюймовою, але без екранного сканера.

За даними Wall Street Journal, четверта модель Galaxy S10 із підтримкою 5G отримала внутрішню назву Beyond X і буде випущена на честь десятої річниці виходу лінійки Galaxy. Модельний номер поки невідомий, але смартфон оснащується великим дисплеєм з діагоналлю 6,7 дюйма, а також шістьма модулями камер. При цьому два модуля будуть використовуватися в подвійній фронтальної камері, а чотири інших – в основній камері.

ET News також зазначає, що четвертий модуль може виявитися TOF 3D-камерою для тривимірного сканування і функцій доповненої реальності.

Огляд Samsung Galaxy S10 – дивіться відео

Крім того, за даними Wall Street Journal, смартфон зможе здійснювати бездротову зарядку інших ґаджетів. Подібна можливість є у представленого в жовтні Huawei Mate 20 Pro, але в урізаному вигляді – до 2,5 Вт, тоді як Galaxy S10 із 5G підтримуватиме як мінімум 10 Вт для бездротової зарядки.

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Найбільш ймовірний термін офіційного дебюту Samsung Galaxy S10 – до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого. Модель Galaxy S10 із 5G вийде пізніше – в кінці першого кварталу або початку другого кварталу 2019 року, коли мережі п'ятого покоління почнуть активну роботу.

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