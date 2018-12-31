Смартфон Sony Xperia XZ4 показав колосальний результат у тесті на продуктивність

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Смартфон Sony Xperia XZ4
Смартфон Sony Xperia XZ4 / howtotechglitz.com

Майбутня новинка від Sony – Xperia XZ4, що буде працювати на новому топовому процесорі Snapdragon 855, стане дуже потужним смартфоном. Про це свідчить тест бенчмарку AnTuTu на продуктивність.

Про це пише ixbt.com.

Так, смартфон Sony Xperia XZ4 із Snapdragon 855 набрав майже 400 000 балів в AnTuTu. Це значно більше, ніж показують найкращі моделі, що працюють на попереднику Snapdragon 855 – Snapdragon 845.

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Смартфон Sony Xperia XZ4 показав колосальний результат у тесті на продуктивність

Результат тесту Sony Xperia XZ4

До прикладу, найпродуктивніший смартфон листопада Huawei​ Mate 20 (за версією AnTuTu)  набрав у цьому тесті 309425 балів.

Раніше новий смартфон Lenovo Z5 Pro, що теж працює на цьому новому процесорі, набрав майже 370 000 балів у тесті AnTuTu.

Тож можна впевнено говорити, що новий топовий процесор Snapdragon 855 став значно продуктивніший за свого попередника.

 

Що таке бенчмарк AnTuTu?
Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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Теги: Техно Смартфони Sony Snapdragon 855 Qualcomm
Джерело: Техно
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