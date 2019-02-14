Смартфон Xiaomi Mi Note 4 отримає унікальний екран

Майбутня новинка від Xiaomi, смартфон Mi Note 4, отримає екран, загнутим на всі чотири сторони. Раніше також була інформація, що новий девайс буде першим повністю безрамковим смартфоном Xiaomi.

Як пише iGeekPhone, екран став новою розробкою Xiaomi.

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Досі невідомо, як китайці вирішили питання із селфі-камерою. Можливо, вона буде висувною, або ж пристрій буде у формі слайдера, як у Mi Mix 3.

Xiaomi Mi Note 4 можуть представити вже у лютому

Що ще відомо

Роздільна здатність фронтальної камери - 12 Мп. Основна камера складатиметься із двох датчків з роздільною здатністю 20 + 12 Мп.

Працюватиме новинка на процесорі Qualcomm Snapdragon 712. ПРистрій буде відомий у кількох модифікаціях пам'яті: 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої, а також 8 ГБ оперативки та 256 ГБ на накопичувачі.

Експерти припускають, що стартова вартість Xiaomi Mi Note 4 складе 428 доларів (12 тисяч гривень).

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