Xiaomi Redmi 7: характеристики і ціна бюджетного смартфона

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Смартфон Xiaomi Redmi 7: характеристики, ціна, огляд новинки Xiaomi
Xiaomi Redmi 7: характеристики і ціна

18 березня компанія Xiaomi офіційно представила бюджетний смартфон Redmi7. Ціна на новинку стартує від 105 доларів.

Характеристики Xiaomi Redmi 7

Пристрій отримав процесор SoC Snapdragon 632. Його дисплей має діагональ 6,26 дюйма та роздільну здатність HD +. Для селфі-камери передбачений краплеподібний виріз вгорі екрану. Для додаткового захисту смартфон отримав покриття гартованим склом Gorilla Glass 5.

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Основна камера бюджетника представлена двома модулями з роздільною здатністю 12 і 2 Мп. Останній призначений виключно для визначення глибини сцени. Фронтальна камера у Redmi 7 має роздільну здатність 8 Мп.

Ємність батареї становить 4000 мАг.

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7 доступний у 3 кольорах 

Ціна Xiaomi Redmi 7

  1. Ціна за модифікацію із 2 ГБ оперативної і 16 ГБ флеш-пам'яті стартує від 105 доларів (2 800 гривень);
  2. Версія із 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті коштує 120 доларів (3 400 гривень);
  3. А модель із 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища оцінена у 150 доларів (трохи більше 4 тисяч гривень).

Смартфон можна придбати у трьох кольорах: у чорному, синьому і червоному. Старт продажу поки не повідомляють.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,26 дюйма
    Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 632
  • ВідеопроцесорAdreno 506
  • Пам'ятьОперативна: 2/3/4 ГБ
    Вбудована: 16/32/64 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 2 Мп 
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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