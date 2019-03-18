Xiaomi Redmi 7: характеристики і ціна бюджетного смартфона
18 березня компанія Xiaomi офіційно представила бюджетний смартфон Redmi7. Ціна на новинку стартує від 105 доларів.
Характеристики Xiaomi Redmi 7
Пристрій отримав процесор SoC Snapdragon 632. Його дисплей має діагональ 6,26 дюйма та роздільну здатність HD +. Для селфі-камери передбачений краплеподібний виріз вгорі екрану. Для додаткового захисту смартфон отримав покриття гартованим склом Gorilla Glass 5.
Читайте також: Ціна гнучкого смартфона від Xiaomi приємно дивує
Основна камера бюджетника представлена двома модулями з роздільною здатністю 12 і 2 Мп. Останній призначений виключно для визначення глибини сцени. Фронтальна камера у Redmi 7 має роздільну здатність 8 Мп.
Ємність батареї становить 4000 мАг.
Xiaomi Redmi 7 доступний у 3 кольорах
Ціна Xiaomi Redmi 7
- Ціна за модифікацію із 2 ГБ оперативної і 16 ГБ флеш-пам'яті стартує від 105 доларів (2 800 гривень);
- Версія із 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті коштує 120 доларів (3 400 гривень);
- А модель із 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища оцінена у 150 доларів (трохи більше 4 тисяч гривень).
Смартфон можна придбати у трьох кольорах: у чорному, синьому і червоному. Старт продажу поки не повідомляють.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7
- Дисплей
- Діагональ: 6,26 дюйма
Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 632
- ВідеопроцесорAdreno 506
- Пам'ятьОперативна: 2/3/4 ГБ
Вбудована: 16/32/64 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно