Xiaomi Redmi 7: характеристики і ціна бюджетного смартфона

18 березня компанія Xiaomi офіційно представила бюджетний смартфон Redmi7. Ціна на новинку стартує від 105 доларів.

Характеристики Xiaomi Redmi 7

Пристрій отримав процесор SoC Snapdragon 632. Його дисплей має діагональ 6,26 дюйма та роздільну здатність HD +. Для селфі-камери передбачений краплеподібний виріз вгорі екрану. Для додаткового захисту смартфон отримав покриття гартованим склом Gorilla Glass 5.

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Основна камера бюджетника представлена двома модулями з роздільною здатністю 12 і 2 Мп. Останній призначений виключно для визначення глибини сцени. Фронтальна камера у Redmi 7 має роздільну здатність 8 Мп.

Ємність батареї становить 4000 мАг.

Xiaomi Redmi 7 доступний у 3 кольорах

Ціна Xiaomi Redmi 7

Ціна за модифікацію із 2 ГБ оперативної і 16 ГБ флеш-пам'яті стартує від 105 доларів (2 800 гривень); Версія із 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті коштує 120 доларів (3 400 гривень); А модель із 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища оцінена у 150 доларів (трохи більше 4 тисяч гривень).

Смартфон можна придбати у трьох кольорах: у чорному, синьому і червоному. Старт продажу поки не повідомляють.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7 Дисплей

Діагональ: 6,26 дюйма

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів Процесор Snapdragon 632

Snapdragon 632 Відеопроцесор Adreno 506

Adreno 506 Пам'ять Оперативна: 2/3/4 ГБ

Вбудована: 16/32/64 ГБ

Оперативна: 2/3/4 ГБ Вбудована: 16/32/64 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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