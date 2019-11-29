Смартфони 2019 року із найкращою камерою – рейтинг DxOMark

Лабораторія DxOMark, яка спеціалізується на тестуванні камер мобільних пристроїв, опублікувала підсумковий рейтинг камер смартфонів за 2019 рік. Експерти не лише опублікували свій традиційний топ, але й оголосили переможців в окремих категоріях.

Всього в підсумковий список DxOMark увійшло понад 30 моделей смартфонів – від бюджетних пристроїв до флагманських ґаджетів популярних брендів.

До теми: Найкращі флагманські смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Камерофон року

Перше місце в рейтингу DxOMark розділили відразу два учасники – Huawei Mate 30 Pro та Xiaomi CC9 Pro Premium. Обидва смартфони експерти порталу назвали "оптимальним вибором для фотографів в будь-якій ситуації".



Як знімає камера Huawei Mate 30 Pro

Смартфон Huawei оснащений камерою з двома основними сенсорами на 40 Мп, роздільна здатність основного датчика нової моделі Xiaomi становить 108 мегапікселів.



Як знімає камера Xiaomi CC9 Pro Premium

За висновком фахівців лабораторії, обидві моделі продемонстрували найкращі результати серед всіх протестованих камерофонів в 2019 році.

В ході випробувань Huawei Mate 30 Pro виявився попереду за якістю зйомки фото, добре впоравшись з шумом і артефактами.

Xiaomi CC9 Pro Premium, в свою чергу, продемонстрував найкращі показники при зйомці з великою кратністю збільшення і більш точне автофокусування при зйомці відео.

Найкраща зйомка відео – Apple iPhone 11 Pro Max

Флагманський смартфон Apple став переможцем в категорії запису відео, в тому числі завдяки можливості зйомки роликів з широким динамічним діапазоном.

У більшості випробувань камера смартфона показала хорошу передачу кольору і високу деталізацію, особливо при зйомці в роздільній здатності 4К. Експерти також відзначили якісну роботу функції автофокусу моделі.

Як знімає камера iPhone 11 Pro Max – дивіться відео

Портал назвав смартфон ідеальним рішенням для відеографів, журналістів та інших творців контенту.

Перейти до магазину

Найкращий зум – Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Читайте також: Чому смартфони Xiaomi такі дешеві: відповідь очільника компанії

Зум як і раніше залишається однією з небагатьох сфер, в яких смартфонам важко конкурувати зі звичайними компактними камерами. З поширенням спеціальних телеоб'єктивів ґаджетам вдалося помітно скоротити цей розрив.



Зум в Xiaomi CC9 Pro Premium

Новинка Xiaomi стала лідером в категорії зйомки з зумом, значно відірвавшись від конкурентів по даному параметру.

Найкраща ширококутна зйомка – Samsung Galaxy Note10+ 5G

Камери з оптикою для ширококутної зйомки набули масового поширення на ринку смартфонів. Найкращою моделлю для даного виду зйомки в DxOMark назвали південнокорейський флагман Samsung Galaxy Note10+ 5G.



Як знімає камера Samsung Galaxy Note10+ 5G

Найближчим його конкурентом став iPhone 11 Pro Max, який поступився переможцеві по куту огляду і кількості цифрових шумів на знімках.

Перейти до магазину

Найкраща нічна зйомка – Huawei Mate 30 Pro

Завдяки новим сенсорам і фірмовим алгоритмам обробки зображень Huawei Mate 30 Pro був визнаний yfqкращим мобільним рішенням для зйомки в умовах слабкого освітлення.



Фото, зроблене на смартфон Huawei Mate 30 Pro



Нічна зйомка на Huawei Mate 30 Pro

Модель отримала інтелектуальний режим роботи спалаху і 1/1,7-дюймовий сенсор Quad-Bayer, завдяки якому нічні знімки відрізняються хорошою експозицією і мінімальним рівнем цифрового шуму.

Цікаво: Смартфони працюватимуть вдвічі довше завдяки новій технології

З повними критеріями тестування можна ознайомитися на сайті DxOMark.

Перейти до передзамовлення

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно