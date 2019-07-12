Смартфони Huawei Mate 30 отримають цікавий дизайн: деталі

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Ймовірний дизайн Huawei Mate 30
Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 / Gizmodo Australia

Компанія Huawei позиціонує свою лінійку смартфонів Mate як пристрої для бізнесу та прихильників останніх технологічних новинок. Наприклад, смартфони саме цієї лінійки отримують нові процесори Kirin.

Особливості нового дизайну смартфонів Huawei Mate 30.  За словами галузевого джерела, наразі Huawei працює над просуванням нової технології, коли скло на задній панелі кріпиться безпосередньо до переднього скла дисплея, повідомляє 4PDA.

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Таким чином, зникає металевий прошарок каркаса. Невідомо, як виробник має намір закріплювати внутрішні компоненти і чи буде реалізований звичний висувний лоток для SIM-карти. Ймовірно, на користувачів чекає повний перехід на електронну SIM.

Проблеми реалізації дизайну. Такий дизайн складніше створити і тим більше впровадити в масове виробництво. Схожі проблеми були на ринку з дебютом керамічних корпусів, які до сих пір не отримали широкого поширення.

Дата анонсу нової лінійки. Яким в результаті вийде Huawei Mate 30 Pro – стане відомо в жовтні цього року.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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