Смартфони можуть спровокувати психологічні відхилення у людей

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Смартфони можуть спровокувати психологічні відхилення у людей
Смартфони можуть спровокувати психологічні відхилення у людей / Фото з вільних джерел

Із часом смартфони перестали виконувати свою головну функцію – об'єднувати людей. До того ж часте використання смартфонів може викликати симптоми дефіциту уваги.

Про це повідомляє Medical Xpress.

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До висновків, що смартфони можуть призвести до психологічних відхилень, дійшов психолог Університету Вірджинії Костадін Кушелєв. Науковець вже кілька років вивчає побічні ефекти використання смартфонів, тому його побоювання не безпідставні.

В одному з експериментів Кушлєв і його колеги з Університету Британської Колумбії два тижні спостерігали за студентами, яких просили ставити телефон на вібрацію, беззвучний режим або повну гучність.


У людей, які часто користуються смартфоном з'являються симптоми дефіциту уваги / Фото: Rawpixel

У добровольців, які постійно відволікалися на звуки повідомлень, спостерігали симптоми дефіциту уваги і гіперактивності.

Інший експеримент психологи провели в кафе. Групу людей попросили обідати з вимкненими телефонами. Компанія за іншим столиком користувалася ґаджетами. Незважаючи на те, що перших обмежили в їх праві на онлайн-комунікацію, учасники розповіли, що прекрасно провели час, спілкуючись один з одним.

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Кушлєв поділився ще одним спостереженням. Вивчивши дані Всесвітнього огляду цінностей, він зауважив, що чим частіше люди звертаються за інформацією до смартфону, тим менше довіряють незнайомцям, а також сусідам і "чужакам" – представникам інших конфесій і національностей.

Наступний експеримент вчений провів у музеї науки в Ванкувері. Одних батьків з дітьми, які прийшли в музей, попросили використовувати смартфон під час прогулянки якомога більше, іншим запропонували скоротити його використання до мінімуму.


Люди без смартфонів також проводять чудово час

Потім у відвідувачів запитали, наскільки корисним і цікавим був візит, і наскільки вони були залучені в спілкування з дітьми. Активні користувачі смартфонів вийшли з музею з почуттям, що прогулянка була безглуздою.

Кушлєв не говорить, що потрібно відмовитися від смартфонів, але попереджає, що механізми соцмереж влаштовані так, що викликають залежність, а часом руйнують соціальні зв'язки в реальному житті.

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Теги: Техно Смартфони Здоров'я Психологія
Джерело: Техно
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