Смартфони OnePlus 7 отримають довгоочікувану можливість: деталі

Ціна нового флагмана OnePlus зовсім не бюджетна: 700-800 доларів. Однак виробник розуміє, що за такі гроші користувачі хочуть отримати не просто продуктивний смартфон. Тому на офіційному форумі компанії повідомили про одну з довгоочікуваних особливостей майбутніх смартфонів.

Деталі про нову можливість. Як повідомляє 4PDA, OnePlus опублікувала в соціальних мережах відео з демонстрацією, як смартфон опускається у відро з водою.

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У самому ролику йдеться, що офіційний рейтинг водонепроникності підвищує вартість пристрою для покупців, тому компанія застосувала щось більш доступне. Все це викликало масу питань у користувачів, і представники бренду поспішили роз'яснити ситуацію на офіційному форумі.

Ми знаємо, що рейтинг IP був би найпростішим способом довести можливості нашого телефону. Тому ми створили це відео, щоб показати вам, що може дійсно означати для вас в реальному житті наша якість захисту від води,

– йдеться в повідомленні OnePlus.

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Удосконалення захисту смартфонів. Компанія відзначає, що постійно працює над поліпшенням дизайну своїх пристроїв і регулярно проводить різноманітні тести, в тому числі і на водонепроникність.

OnePlus попереджає, що спеціально поміщати майбутній OnePlus 7 Pro в воду не варто, так як гарантія не поширюється на пошкодження від води.

Дата анонсу смартфонів OnePlus 7. Презентація OnePlus 7 і OnePlus 7 Pro відбудеться 14 травня.

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