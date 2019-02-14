Sony перейменовує популярну лінійку смартфонів

Протягом останніх кількох тижнів в мережі ширяться чутки щодо анонсу смартфонів Sony Xperia XA3 та Xperia XA3 Plus. Проте інсайдери поспішили повідомити, що японська компанія планує перейменувати цю лінійку смартфонів.

Дата анонсу. Sony Xperia XA3 та Xperia XA3 Plus за даними ресурсу 4PDA представлять на вистаці MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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Як називатимуться нові смартфони? Цього тижня кілька джерел заявили, що в Sony прийняли рішення про перегляд найменувань прийдешніх новинок: Xperia XA3 перетвориться в Xperia 10, а Xperia XA3 Plus – в Xperia 10 Plus.

Характеристики. Головною особливістю новинок стане екран з нетиповим співвідношенням сторін 21:9 для зручного перегляду фільмів і гортання стрічки в соціальних мережах.

Sony Xperia 10 отримає 6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD +, 3 ГБ ОЗУ і процесор Snapdragon 630. Xperia 10 Plus похизується збільшеною діагоналлю дисплея, 4 ГБ оперативної пам'яті і чіпом Snapdragon 660.

Ціна. Вартість смартфонів наразі не повідомляється.

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