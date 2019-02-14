Sony перейменовує популярну лінійку смартфонів

238 Читать новость на русском
Рендер Sony Xperia XA3
Рендер Sony Xperia XA3 / /LEAKS

Протягом останніх кількох тижнів в мережі ширяться чутки щодо анонсу смартфонів Sony Xperia XA3 та Xperia XA3 Plus. Проте інсайдери поспішили повідомити, що японська компанія планує перейменувати цю лінійку смартфонів.

Дата анонсу. Sony Xperia XA3 та Xperia XA3 Plus за даними ресурсу 4PDA представлять на вистаці MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

Читайте також: Відео дня: смартфон Sony Xperia XA3 засвітився на відео

Як називатимуться нові смартфони? Цього тижня кілька джерел заявили, що в Sony прийняли рішення про перегляд найменувань прийдешніх новинок: Xperia XA3 перетвориться в Xperia 10, а Xperia XA3 Plus – в Xperia 10 Plus.

Характеристики. Головною особливістю новинок стане екран з нетиповим співвідношенням сторін 21:9 для зручного перегляду фільмів і гортання стрічки в соціальних мережах.

Sony Xperia 10 отримає 6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD +, 3 ГБ ОЗУ і процесор Snapdragon 630. Xperia 10 Plus похизується збільшеною діагоналлю дисплея, 4 ГБ оперативної пам'яті і чіпом Snapdragon 660.

Ціна. Вартість смартфонів наразі не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Смс-привітання на День Святого Валентина
сьогодні
4990
Теги: Техно Смартфони Sony MWC 2019
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
сьогодні 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
Олена Кандяк 798
Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
сьогодні 08:03 Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
1633
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 353
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 925
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
1777
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3462
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук