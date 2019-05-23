Sony показала карту країн, де перестане продавати свої смартфони
Компанія Sony переглянула пріоритети щодо роботи свого мобільного підрозділу та розставила пріоритети по країнах. Виробник поділив світ на категорії та показав, де припинить продавати свої смартфони.
Як сказано у блозі компанії, Японія планує зосередитись на вітчизняному ринку, а також у країнах Євросоюзу, Великобританії та Тайвані. Україна, які і інші пострадянські країни компанію не дуже цікавить.
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Китай, США і країни колишнього Союзу потрапили в зону, де Sony взагалі не збирається продавати смартфони.
Де Sony продаватиме свої смартфони
На карті синім позначені регіони, на яких компанія вирішила сфокусувати свої зусилля. Червоний колір —ринки, які Sony не цікавлять. А червона крапочка – це країни, де компанія не має офіційних магазинів з продажу смартфонів.
Для чого це компанії. Як відомо, бізнес смартфонів у Sony розвивається не найкращим чином – продажі пристроїв скорочуються із кожним роком. Тож рішення з перерозподілу пріоритетних ринків виглядає дуже логічно. Таким чином компанія хоче отримати зростання прибутку вже наступного року.
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