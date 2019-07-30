Sony представила кондиціонер розміром з кредитну картку

Компанія Sony запустила краудфандинговий проект для збору коштів на випуск кондиціонера-обігрівача Reon Pocket. Зауважимо, головною особливістю новинки стане її розмір – Reon Pocket має розміри, як чохол для банківських карток, та важить всього 85 грамів.

Основні переваги. Як повідомляє ресурс Digital Trends, у пристрої використовується елемент Пельтьє – термоелектричний перетворювач, який застосовують в автомобільних або винних холодильниках.

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Пристрій Reon Pocket можна розмістити на одязі, аби пристрій забезпечував прохолодою в жаркий літній день або зігрівав в зимову погоду.

Особливості управління. Завдяки підтримці Bluetooth пристроєм можна керувати за допомогою додатку для смартфона. Новинка сумісна з пристроями на iOS та Android.

Анонс обігрівача-кондиціонера Sony Reon Pocket – дивіться відео

Пристрій здатний протягом доби працювати в автономному режимі без підзарядки. Для повної зарядки Reon Pocket, яка здійснюється через порт USB-C, досить двох годин.

Reon Pocket буде поставлятися в двох версіях: Reon Pocket Standard і Reon Pocket Lite. Друга, більш дешева версія, має лише ручний режим управління.

Доступність та ціна. Краудфандінгова кампанія Sony вже зібрала 103% коштів, необхідних для випуску Reon Pocket. На жаль, пристрій буде доступним тільки в Японії. Ціна новинки варіюється від 12 760 ієн (близько 3 000 гривень) до 19 030 ієн (близько 4 500 гривень).

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