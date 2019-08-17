Sony випустила магнітолу з великим дисплеєм

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Магнітола Sony
Магнітола Sony / sony.com

Компанія Sony представила нову магнітолу Sony XAV-AX8000, яка оснащена дуже великим 9-дюймовим дисплеєм. Пристрій підходить для автомобілів, в яких немає вбудованої мультимедійної системи.

Як сказано на сайті компанії, девайс обладнаний 8,95-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 800 х 400 пікселів і покриттям. Розміщення дисплея можна відрегулювати для зручності користувача.

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Sony XAV-AX8000 отримав типорозмір 1 DIN, тобто користувач повинен просто вставити пристрій в один стандартний отвір (50 х 180 мм) на приладовій панелі.

Sony XAV-AX8000

Магнітолу легко встановити

Новинка підтримує системи Apple CarPlay і Android Auto, а також персональні помічники Siri і Google Assistant.

Під екраном розміщені фізичні кнопки управління. Є можливість підключення камери заднього виду.

Ціна. Sony XAV-AX8000 оцінений у 600 доларів (15 тисяч гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Sony Ґаджети
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