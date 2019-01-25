Соцмережі "видурюють" у користувачів все більше особистої інформації: дослідження

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Як соцмережі видурюють особисту інформацію
Як соцмережі видурюють особисту інформацію / unsplash.com

Норвезькі дослідники провели дослідження, в якому викрили махінації Facebook, Google і Microsoft. Зібрані дані вже передали європейським чиновникам та вимагають розслідувати факти порушення приватності користувачів.

Як пише knife.media, найгірший результат показали Facebook і Google. Перша проблема криється у налаштуваннях за замовчуванням. При реєстрації користувач погоджуєтеся на умови, а щоб позбутися від зайвих галочок, потрібно розібратись у налаштуваннях.

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При цьому, якщо користувач відмовляється в якогось пункту, то деякий функціонал Facebook буде недоступний. Наприклад, можна пропустити фотографію з друзями, якщо відключити розпізнавання осіб на знімках, опублікованих сторонніми.

via GIPHY

Така ж ситуація і з іншими додатками – користуватися деякими сервісами без певних галочок практично неможливо.

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Теги: Соцмережі Техно Facebook Google Інтернет
Джерело: Техно
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