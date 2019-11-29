Стартап представив бюджетний електрокар на сонячних батареях

Відсутність у електромобілів шкідливих викидів не вирішує іншої проблеми їх власників – в центрі жвавого мегаполісу габаритному транспорту складно знайти вільну "заправку", а часом і буквально ніде розвернутися.

Неординарне рішення актуальної проблеми запропонував голландський стартап Squad Mobility, повідомляє New Atlas. Доступна новинка здатна не тільки заощадити власникові кругленьку суму, але й проїхати до 9000 кілометрів в рік без підзарядки (на сонячних панелях).

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Характеристики

Модель під назвою Squad є двомісним електрокаром з заднім приводом. Згідно з європейською класифікацією відноситься до категорії легких квадроциклів. Новинка оснащена двома двигунами потужністю 2 кВт, максимальна швидкість обмежена до 45 кілометрів на годину. Завдяки компактній платформі автомобіль займає всього 2 квадратних метри паркувальної площі.



Squad – двомісний електрокар від голландського стартапу

Батареї

На даху транспортного засобу розмістилися сонячні панелі. Як запевняють розробники, за умови ясної погоди вони забезпечать до 9000 кілометрів пробігу в рік з розрахунку 30 кілометрів на день. Запасу знімних літій-іонних акумуляторів вистачить ще приблизно на 100 кілометрів поїздки.

Комплектація й ціна

У стандартній комплектації Squad буде випускатися без бічних дверей, захисні чохли на заміну яким можна буде придбати окремо як опцію. Ціна базової моделі компактного електрокара становитиме 6325 доларів за умови оформлення замовлення з внесенням депозиту в розмірі 550 доларів. Додатковий акумулятор на 50 кілометрів пробігу обійдеться покупцям в 1600 доларів.

Старт продажів

Продаватися новинка почне у 2021 році. Компанія також анонсувала випуск "вантажної" моделі автомобіля зі збільшеним до 243 літрів об'ємом багажника, і "зарядженого" варіанту, здатного розганятися до 80 кілометрів на годину. Ціна і дата анонсованих модифікацій будуть оголошені пізніше.

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