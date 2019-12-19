Стартували продажі революційних окулярів Huawei VR Glass

Компанія Huawei розпочала продаж окулярів віртуальної реальності Huawei VR Glass. Вони дебютували в кінці вересня і мають низку принципових відмінностей від звичних шоломів віртуальної реальності.

Особливості VR окулярів Huawei

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По-перше, Huawei VR Glass дуже компактні і легкі. Крім того, окуляри автоматично підлаштовуються під користувачів з короткозорістю, причому підстроювання правого і лівого очей проводиться незалежно один від одного.

Окуляри оснащуються екранами з сумарною роздільною здатністю 3200х1600 пікселів і щільністю пікселів 1058 точок на дюйм.



Huawei VR Glass вже доступні для покупки

Ціна

Від сьогодні Huawei VR Glass доступні для покупки в Китаї за ціною 428 доларів (10 036 гривень).

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