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Стокові шпалери та оболонка смартфона Motorola Razr з'явилися у мережі

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Лаунчер Motorola RAZR 2019 / Скріншот

Користувачу форума XDA Developers з ніком acervenky вдалося витягнути з гнучкого смартфона Motorola Razr 2019 оригінальні заставки і ретро-оболонку. Все виконано в ретро-стилі Motorola RAZR V3 2004 року випуску. Елементи персоналізації доступні для завантаження.

Як працює оболонка

До теми: Motorola RAZR 2019: компанія перевипустила свою легендарну модель телефону

Ретро-лаунчер, на жаль, не можна встановити за замовчуванням. Однак, його можна запускати з панелі швидкого доступу. При активації оболонки, верхня половина перетворюється в неактивну для натискань зону дисплея, а нижня – в клавіатуру з характерною підсвіткою. Керувати меню можна за допомогою віртуального джойстика.

Демонстрація оболонки та шпалер Motorola RAZR 2019:

За посиланням можна також знайти "живі" шпалери у двох варіантах і статичні заставки з Motorola Razr.

Дата випуску нового Motorola Razr 2019

Смартфон анонсували в листопаді 2019 року. Він матиме гнучкий 6,2-дюймовий дисплей та середні характеристики. Продажі стартують в січні 2020 року.

Ціна смартфона

Новенька Motorola Razr 2019 коштуватиме 1499 доларів (34 802 гривні).

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Motorola
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