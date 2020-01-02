Створено "штучні м'язи" для роботів майбутнього

На думку вчених, майбутнє робототехніки за "м'язами", створеними на основі гідрогелю. Однак сучасні матеріали ще далекі від досконалості. Одні можуть протистояти механічним впливам, інші мають здатність до самовідновлення, треті запам'ятовують форми або змінюють колір. Нова розробка поєднує в собі ці та багато інших характеристик, відкриваючи світ майбутнього для цілої галузі.

Вчені сподіваються, що новий матеріал знайде застосування в роботобудуванні. Наразі ведуться роботи з перетворення гідрогелю в чорнило для 3D-принтера, повідомляє Science Alert.

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Особливості революційного матеріалу

Створений матеріал володіє низкою ключових характеристик:

Він надзвичайно міцний і здатний змінювати форму, як це роблять людські м'язи;

Хімічні реакції в новому гідрогелі протікають дуже швидко. Так, якщо аналогам на підняття вантажу потрібно 10 хвилин, то новинка робить це за 10 секунд;

Простота виготовлення. Його можна швидко і недорого створити. Крім того, використавши різні полімери, в майбутньому фахівці додадуть гідрогелю ще більше неймовірних властивостей.

Як отримали "штучні м'язи"

Ключем до нового матеріалу стало підвищення температури. Створивши тонкі плівки з гідрогелю, дослідники нагрівали їх, змінюючи форму. Після повернення вихідної температури матеріал повернувся до попередньої форми. Це стало можливим завдяки використанню вуглець-азотної формули гідрогелю.



Новинка функціонує, як повноцінний "штучний м'яз"

За словами фахівців, вплив температурою дозволяє гідрогелю функціонувати як штучний м'яз. А з урахуванням високої міцності це дозволяє підіймати дуже важкі вантажі.

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