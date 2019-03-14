Створили гендерно нейтральний голос для віртуальних помічників

Компанія Virtue створила гендерно нейтральний голос, яким можуть розмовляти голосові асистенти Siri, Alexa та Google Assistant.

Як пише TechCrunch, до такого кроку агенція вдалась, щоб допомогти боротись із гендерними стереотипами в технологіях.

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Цей голос має назву Q. Як відомо, голосові помічники Siri, Alexa, Google Assistant та Cortana мають жіночий голос, або ж можна замовити чоловічий.

"Компанії продовжують наділяти голосові технології гендером, щоб відповідати сценаріям, які на їхню думку, зручні для користувачів. Чоловічий голос використовується зазвичай для додатків банків чи страхових компаній, а жіночий − для персональних помічників, таких як Alexa та Siri", − кажуть розробники.

Як звучить гендерно нейтральний голос Q

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