Створили сайт із паролями від WI-FI в аеропортах по всьому світу

Інженер з комп’ютерної безпеки Аніл Полат створив сайт, на якому можна дізнатися пароль від WI-FI-мережі у аеропортах по всьому світу.

Як повідомляє Boredpanda, на сайті WiFox символами літаків відзначені аеропорти. Зліва можна побачити список, в якому є назви мереж та їх паролі.

Читайте також: Український інтернет-трафік проходить через російську компанію, – ЗМІ

У деяких аеропортах безкоштовний Wi-Fi доступний всім, а в деяких – тільки пасажирам першого та бізнес-класів. Відзначимо, Аніл Полат включив в карту навіть назви і паролі від LoungeWiFi мереж.

Полат регулярно оновлює карту, і там вже є понад 300 аеропортів по всьому світу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно