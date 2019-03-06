Створили сайт із паролями від WI-FI в аеропортах по всьому світу

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Створили сайт із паролями від WI-FI в аеропортах по всьому
Створили сайт із паролями від WI-FI в аеропортах по всьому / unsplash

Інженер з комп’ютерної безпеки Аніл Полат створив сайт, на якому можна дізнатися пароль від WI-FI-мережі у аеропортах по всьому світу.

Як повідомляє Boredpanda, на сайті WiFox символами літаків відзначені аеропорти. Зліва можна побачити список, в якому є назви мереж та їх паролі.

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У деяких аеропортах безкоштовний Wi-Fi доступний всім, а в деяких – тільки пасажирам першого та бізнес-класів. Відзначимо, Аніл Полат включив в карту навіть назви і паролі від LoungeWiFi мереж.

Полат регулярно оновлює карту, і там вже є понад 300 аеропортів по всьому світу.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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