Tag Heuer випустила розумний годинник за 1800 доларів: чим він такий особливий

Компанія Tag Heuer, відома за виробництвом елітних годинників, випустила третє покоління смарт-годинника Connected. Ціна девайсу шокує – 1800 до 2350 доларів (або 45 – 58 тисяч гривень).

Як передає The Verge, нова модель отримала керамічну рамку, механічні кнопки і екран із більшою роздільною здатністю.

Деталі

Connected Tag Heuer став меншим за попередника, виробник сховав антени під металевим каркасом. Також пристрій отримав механічні кнопки. Розмір корпусу становить 45 мм. При цьому виробник обіцяє згодом випустити 41-мм модель.

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Пристрій отримав OLED-екран з діаметром 1,39 дюйма та роздільною здатністю 454х454 пікселів.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 3100. Також пристрій оснащений сенсорами для відстеження занять спортом. Дані можна побачити у спеціальному додатку для фітнесу на смартфоні.

Connected Tag Heuer отримав фізичну кнопку

Зокрема, смарт-годинник має програми для відстеження бігу, їзди на велосипеді, гольфу, та багато інших.

Пристрій вже можна замовити на офіційному сайті компанії. Користувач може самостійно вибрати варіант футляру та браслета. За додатковий ремінець потрібно буде заплатити від 100 до 490 доларів.

Connected Tag Heuer вже можна замовити, але ціна шокує

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