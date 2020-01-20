Телескоп Hubble зафіксував найменші скупчення темної матерії у Всесвіті

Згідно з офіційною гіпотезою – галактики укладені в хмари темної матерії. Це невловима речовина складається з часток, які повільно рухаються та об'єднуються, утворюючи структури різної маси й протяжності. Космічний телескоп Hubble виявив найменші скупчення темної матерії, використовуючи нову техніку спостереження.

За допомогою нового методу вчені космічного агентства NASA з'ясували, що темна матерія утворює набагато менші скупчення, ніж вважалося раніше, повідомляє Slashgear.

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Це повністю узгоджується з гіпотезою "холодної матерії". Так, передбачалося, що деякі структури за розмірами можуть бути більші, ніж галактики, а інші не перевищують масу звичайного літака.



Фото зроблене за допомогою телескопа Hubble

Новий підхід до пошуку темної матерії

Нова техніка пошуку не опирається на гравітаційний вплив зірок, як індикатор темної матерії. Замість цього дослідники вивчали вісім квазарів, що обертаються навколо чорних дір. Як пояснюють астрономи, світло, що виходить від газу, що циркулює навколо кожної з чорних дір, деформується під дією сили тяжіння галактики на передньому плані й діє як збільшувальна лінза.



Hubble використовує ефект гравітаційного лінзування для пошуку темної матерії

Завдяки цьому вдалося виявити скупчення темної матерії уздовж лінії огляду, а також всередині і навколо галактик. Команда зазначає, що вісім квазарів і галактик були вирівняні досить точно, щоб ефект спотворення дав чотири зображення кожного квазара.

До слова, раніше вчені створили "неможливий" матеріал для пошуку темної матерії, завдяки властивостям якого вдасться ближче підібратися до розгадки цієї та інших таємниць всесвіту.

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