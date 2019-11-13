Яскраві кольори, глибина чорного та об’ємний звук: чим дивують телевізори LG NanoCell

Телевізори LG з технологією NanoCell відтворюють яскраві, соковиті та, водночас, природно чисті кольори.

Надзвичайна глибина чорного, висока чіткість зображення, яскраві, і при цьому природні кольори та неймовірна увага до деталей. Мова йде про телевізори і нове покоління Smart TV з технологією NanoCell від LG.

Яскравість, точність та глибина зображення

Фірмова "фішка" LG полягає в унікальній і особливій технології NanoCell. Якщо порівнювати цю технологію зі звичними рідкокристалічними дисплеями, то бачимо, що вона виводить картинку на екрані на якісно новий рівень, передає високу чіткість зображення та точність деталей.

Вся причина у тому, що у дисплей інтегровано спеціальний нанопрошарок. Наддрібні часточки виконують роль фільтру, який здатен відсіяти тьмяні кольори. Саме тому зображення на екрані виглядає реалістичним, а відтворені кольори виглядають максимально природними.

Недостатня глибина чорного – це частий недолік LED-панелей. У телевізорах LG NanoCell такої проблеми немає, адже він сам визначає, яку частину екрана і коли саме потрібно затемнити, аби підсилити контраст. Тому й чорне завжди залишається чорним. Завдяки функції так званого локального затемнення досягається контрастність, яка не має облудливого засвічування по краях.

Зображення на телевізорі з технологією NanoCell залишається яскравим, без спотворення кольорів, в якій частині приміщення ви б не знаходились. Під будь-яким кутом зберігається точне відтворення та максимальна реалістичність кольорів.

Телевізори LG NanoCell підтримують усі основні формати HDR, у тому числі Advanced HDR від Technicolor. Панелі NanoCell дозволяють отримати у домашніх умовах кінематографічну якість зображення, яке максимально наближене до мастер-копій, що створені за стандартами експертів Голлівуду.

Геймерам сподобається

Проте насолоджуватись телевізорами LG NanoCell зможуть не тільки любителі фільмів. Тут є приємний бонус і для шанувальників ігор, адже новий стандарт HDMI 2.1 забезпечує швидкісну графіку з найвищою роздільною здатністю. А це саме те, що важливо для професійних і відданих ігроманів, а також те, що дозволяє LG NanoCell бути на рівні та конкурувати з моніторами, які створені спеціально для ігор. До речі, цей стандарт підтримують навіть телевізори LG середнього цінового сегменту.

Об’ємний звук 360º

З екраном та картинкою, на яку першочергово варто звертати увагу, ми розібрались, тому можна поговорити і оцінити звук телевізорів LG NanoCell. Система Dolby Atmos дозволяє відтворювати об’ємний звук 360º. Завдяки цій системі можна відтворювати до 16 звукових об’єктів одночасно. Саме тому створюється відчуття, наче ці об’єкти на екрані пересуваються у кімнатному просторі.

Smart-фішки LG NanoCell

І знову про Smart-технології – телевізор визначає точне місце вашого знаходження у кімнаті. Це він робить, керуючись даними про розташування пульта. Так він матиме змогу налаштувати стерео конкретно під вас і ваше місце перебування. До речі, пульт Magic Remote цілком здатен замінити "мишу". Такий варіант керування пультом з гіроскопами реалізовано лише в LG, зручнішого рішення немає ні в кого з конкурентів.

Ще одна перевага телевізорів LG NanoCell у тому, що вони підтримують голосові команди і можуть бути центром керування системи Smart Home. Уявіть, що це дасть змогу керувати усіма пристроями з одного великого екрана. За допомогою AirPlay 2 можна одночасно й синхронізовано відтворювати музику на NanoCell-телевізорі LG, а також інших колонках по всій оселі. І ще можна регулювати гучність в окремих кімнатах – все залежить від ваших потреб, які легкі у втіленні.

Одна з функцій, яка доступна не лише у високому ціновому сегменті телевізорів, а й у середньому – це додаток HomeKit у поєднанні з віртуальним помічником Siri. Це комбо дасть змогу легко й надійно керувати телевізором просто зі свого iPhone чи будь-якого іншого Apple пристрою.