Tesla Cybertruck вперше помітили на дорозі: відео

Електропікап Tesla Cybertruck вперше зняли на відео, коли той проїжджав вулицею. Це перша можливість розглянути машину в реальних умовах, а також оцінити її розміри у порівнянні з іншими учасниками трафіку.

На відео видно, як Tesla Cybertruck проїжджає дорогою загального користування в потоці інших автомобілів, відразу за ним проїжджає електромобіль Tesla Model X.

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Зафільмував новий електро пікап від Tesla користувач Instagram chicago_roy. Відео зняте недалеко від штаб-квартири SpaceX в Хоторні, де проходила презентація моделі.

Tesla Model X у порівнянні з Cybertruck виглядає скромною малолітражкою, що допомагає оцінити значні розміри новинки. Втім, Маск вже задумався про випуск меншої за розмірами версії нового пікапа – хоча поки це і довгострокова перспектива.

Cybertruck може й не побачити світ у такому дизайні, в якому його презентував Маск. Річ у тім, що в такому вигляді він може не пройти багатьох сертифікацій безпеки, якщо Маск не запропонує альтернативні варіанти.

Tesla Cybertruck піддали критиці

Глава Австралійської програми оцінки нових автомобілів (ANCAP) Джеймс Гудвін заявив, що дизайн Cybertruck не відповідає стандартам безпеки для пішоходів і власників двоколісного транспорту.

Представники компанії заяву ANCAP ще не прокоментували. Початок виробництва Cybertruck заплановано на 2021 рік – не виключено, що на той час його конструкція піддасться низці змін.

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