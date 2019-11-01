Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра

Друга людина у компанії Apple, незмінний СЕО Apple з 2011 року та завзятий трудоголік. Сьогодні, 1 листопада, Тім Кук святкує свій день народження.

Нинішній глава компанії Apple, друга особа після Стіва Джобса, Тімоті Дональд Кук народився в 1960 році в американському містечку штату Алабама, недалеко від морської затоки. Сім'я Тіма – середньостатистичні американці, де батько поштар, а мама – домогосподарка. Але син зміг досягти чималого успіху.

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Сором'язливий гіппі

Після навчання в школі, Тім вступив на інженерний курс Обернського університету. А у 1982 році отримав звання бакалавра в сфері індустріальної промисловості. Незважаючи на свою природню сором'язливість, юний Тім наважується спробувати себе у творчості – виступає у молодіжному рок-гурті, як бас-гітарист.



Тім Кук в молодості

Опісля коледжу, Кук влаштувався на своє перше місце роботи у компанію "ІВМ". Юний Тім віддав цій компанії 12 років та досяг чималого успіху. За весь цей час Кук виріс до посади регіонального директора з продажу.

Запрошення від Apple

У 34 роки Тім Кук змінив місце роботи на більш прибуткове. Прийнявши пропозицію фірми "Intelligentelectronics", він став виконавчим директором. Буквально через три роки його переманила ТМ "Compaq" на престижну посаду віце-президента.

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Але все ж, через кілька місяців роботи Кук все-таки йде до Стіва Джобса, який розпочав масштабний ребрендинг Apple.



Тім Кук та Стів Джобс

У своїх виступах Тім Кук згадує, що у виборі життєвого шляху він часто керувався інтуїцією. Вибираючи місце роботи, Тім завжди намагався дослухатись до свого внутрішнього голосу, який зрештою не підвів. Перехід в компанію Apple виявився переломним у біографії Тіма Кука.

Замість Джобса

Тім Кук в компанії Apple поступово стає правою рукою Стіва Джобса. Він займається рутинною роботою із забезпеченя маркетингового просування продукції і стає довіреною особою Стіва.



Тім Кук став гендиректором Apple у 2011 році

У 2004 році, коли Джобсу провели операцію із видалення ракової пухлини в підшлунковій залозі, Тім приймає керівництво компанією на себе. Історія повторилась і у 2009 році, коли Стів Джобс знову потрапляє до лікарні для пересадки печінки.

Тім Кук під час презентації Apple – відео

Після смерті Стіва Джобса в 2011 році пост глави Apple зайняв Тім Кук.

Особисте життя Тіма Кука

Навколо цієї теми дуже довго ходили чутки, та зрештою Кук розставив все на свої місця. У 2012 році Тім здійснив камінг-аут, та поділився з усім світом тим, що він гей.

Досі я не говорив публічно про свою орієнтацію. Тепер же я хочу внести ясність: я пишаюся тим, що я гей, і вважаю це одним з найбільших подарунків від Господа,

– написав він.

За словами Тіма, він зробив це для підтримки тих людей, які все життя мучаться і приховують цей факт.