Топ-10 найпопулярніших смартфонів, які українці шукають на OLX
Українці найактивніше шукають продукцію Apple. Також дуже популярними є смартфони китайських брендів. Про це свідчать дані, які сформували аналітики платформи OLX.
Для порівняння експерти брали до уваги період із початку 2019 року.
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Отож, найбільш популярним серед пошуку на OLX є iPhone – на нього припало 60% активності користувачів. За перші півроку 2019 року на оголошення з продажу цих смартфонів припало 437 мільйона разів.
Найпопулярніші смартфони на OLX
Окрім того, у п'ятірку популярних брендів увійшли китайські бренди – Xiaomi, Meizu і Huawei. Також у Топ-5 потрапив Samsung – цей бренд отримав 76 мільйонів відгуків.
Топ-10 брендів смартфонів (за кількістю відгуків на оголошення):
- Apple – 437 млн;
- Xiaomi – 116 млн;
- Samsung – 76 млн;
- Meizu – 31 млн;
- Huawei – 21 млн;
- LG – 9 млн;
- Lenovo – 8 млн;
- Nokia – 7 млн;
- HTC – 5 млн;
- Sony – 4 млн.
Серед усіх смартфонів Apple – найпопулярнішою моделлю iPhone 7. За кількістю запитів крім моделей Apple також популярною моделлю є Redmi Note 7.
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