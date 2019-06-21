Топ-10 найпопулярніших смартфонів, які українці шукають на OLX

Українці найактивніше шукають продукцію Apple. Також дуже популярними є смартфони китайських брендів. Про це свідчать дані, які сформували аналітики платформи OLX.

Для порівняння експерти брали до уваги період із початку 2019 року.

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Отож, найбільш популярним серед пошуку на OLX є iPhone – на нього припало 60% активності користувачів. За перші півроку 2019 року на оголошення з продажу цих смартфонів припало 437 мільйона ​​разів.

Найпопулярніші смартфони на OLX

Окрім того, у п'ятірку популярних брендів увійшли китайські бренди – Xiaomi, Meizu і Huawei. Також у Топ-5 потрапив Samsung – цей бренд отримав 76 мільйонів відгуків.

Топ-10 брендів смартфонів (за кількістю відгуків на оголошення):

Apple – 437 млн; Xiaomi – 116 млн; Samsung – 76 млн; Meizu – 31 млн; Huawei – 21 млн; LG – 9 млн; Lenovo – 8 млн; Nokia – 7 млн; HTC – 5 млн; Sony – 4 млн.

Серед усіх смартфонів Apple – найпопулярнішою моделлю iPhone 7. За кількістю запитів крім моделей Apple також популярною моделлю є Redmi Note 7.

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