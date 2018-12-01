Топ-5 категорій товарів, які найактивніше купують українці в інтернеті
Українці витрачають на покупку в інтернеті в середньому 1515 гривень. Найчастіше купують техніку, одяг, взуття та косметику. Про це свідчать дані дослідження компанії GfK.
Про це пише видання segodnya.ua.
Отож, як вже було сказано, найчастіше українці купують в інтернеті побутову техніку та електроніку (ці товари купують близько 52% онлайн-покупців). Також популярною є цифрова техніка: смартфони, планшети, ноутбуки, аксесуари до комп'ютерів тощо.
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Топ-5 товарів, які найчастіше купують українці в інтернеті:
- Побутова та цифрова техніка – 52% покупок;
- Одяг – 45% усіх покупок;
- Косметика та парфумерія – 34% покупок;
- Взуття – 30%;
- Подарунки і аксесуари – 25%.
Як з’ясували дослідники, рішення про купівлю українці приймають досить швидко: так, майже половина покупок була здійснена протягом дня, а 30% – протягом тижня.
До речі, українці купують одяг на сайтах частіше, ніж жителі Чехії, і трохи рідше, ніж жителі Польщі. Так, у Польщі кількість покупців, що купують онлайн, сягає 39%, а в Чехії – 23%.
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