Топ-5 категорій товарів, які найактивніше купують українці в інтернеті

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Що українці купують онлайн
Що українці купують онлайн / unsplash.com

Українці витрачають на покупку в інтернеті в середньому 1515 гривень. Найчастіше купують техніку, одяг, взуття та косметику. Про це свідчать дані дослідження компанії GfK.

Про це пише видання segodnya.ua.

Отож, як вже було сказано, найчастіше українці купують в інтернеті побутову техніку та електроніку (ці товари купують близько 52% онлайн-покупців). Також популярною є цифрова техніка: смартфони, планшети, ноутбуки, аксесуари до комп'ютерів тощо.

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Топ-5 товарів, які найчастіше купують українці в інтернеті:

  1. Побутова та цифрова техніка – 52%  покупок;
  2. Одяг – 45% усіх покупок;
  3. Косметика та парфумерія – 34% покупок;
  4. Взуття – 30%;
  5. Подарунки і аксесуари – 25%.

Як з’ясували дослідники, рішення про купівлю українці приймають досить швидко: так, майже половина покупок була здійснена протягом дня, а 30% – протягом тижня.

До речі, українці купують одяг на сайтах частіше, ніж жителі Чехії, і трохи рідше, ніж жителі Польщі. Так, у Польщі кількість покупців, що купують онлайн, сягає 39%, а в Чехії – 23%.

via GIPHY

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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