Toyota представила робота, яким можна управляти по 5G-мережі

Компанія Toyota представила суттєво доробленого людиноподібного робота T-HR3. Відтепер роботом можна управляти не лише через пряме дротове підключення, але й дистанційно – через мережі п'ятого покоління.

Про це повідомляє 4PDA.

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З метою поліпшення використання в практичних середовищах T-HR3 успішно контролювався бездротовим способом,

– йдеться в прес-релізі Toyota.

Під час тесту оператор знаходився від робота на відстані близько 10 кілометрів. Зв'язок між ними встановили ​​по мережі 5G, яку забезпечила компанія NTT DOCOMO. Як можна помітити на відео, затримка між командами оператора і діями робота мінімальна.

Роботом T-HR3 можна управляти через 5G – дивіться відео

За словами генерального менеджера підрозділу Toyota Partner Robot Акіфумі Тамаокі, їх основна мета полягає в створенні корисних роботів, здатних співіснувати з людьми і допомагати їм у повсякденному житті.

Одним з найбільш очевидних способів використання таких роботів з дистанційним управлінням є участь в рятувальних операціях без ризику для життя людей.

Що таке T-HR3? Це робот-гуманоїд третього покоління. Його оператор знаходиться в спеціальному екзоскелеті з шоломом віртуальної реальності на голові. Це дозволяє йому бачити те, що відбувається "очима" робота і з високою точністю управляти всіма його рухами.



Екзоскелет оператора отримує від T-HR3 інформацію про тактильні відчуття. Наприклад, якщо робот стискає надувний м'яч, то людина зможе на відстані відчути його розміри і щільність.

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