Toyota представила робота, яким можна управляти по 5G-мережі
Компанія Toyota представила суттєво доробленого людиноподібного робота T-HR3. Відтепер роботом можна управляти не лише через пряме дротове підключення, але й дистанційно – через мережі п'ятого покоління.
Про це повідомляє 4PDA.
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З метою поліпшення використання в практичних середовищах T-HR3 успішно контролювався бездротовим способом,
– йдеться в прес-релізі Toyota.
Під час тесту оператор знаходився від робота на відстані близько 10 кілометрів. Зв'язок між ними встановили по мережі 5G, яку забезпечила компанія NTT DOCOMO. Як можна помітити на відео, затримка між командами оператора і діями робота мінімальна.
Роботом T-HR3 можна управляти через 5G – дивіться відео
За словами генерального менеджера підрозділу Toyota Partner Robot Акіфумі Тамаокі, їх основна мета полягає в створенні корисних роботів, здатних співіснувати з людьми і допомагати їм у повсякденному житті.
Одним з найбільш очевидних способів використання таких роботів з дистанційним управлінням є участь в рятувальних операціях без ризику для життя людей.
Що таке T-HR3? Це робот-гуманоїд третього покоління. Його оператор знаходиться в спеціальному екзоскелеті з шоломом віртуальної реальності на голові. Це дозволяє йому бачити те, що відбувається "очима" робота і з високою точністю управляти всіма його рухами.
Екзоскелет оператора отримує від T-HR3 інформацію про тактильні відчуття. Наприклад, якщо робот стискає надувний м'яч, то людина зможе на відстані відчути його розміри і щільність.
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