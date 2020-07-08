Схоже, послаблення у стосунках між США та китайськими техногігантами чекати не варто. Жорсткий підхід Вашингтона до китайських виробників і їхньої продукції підтвердив віце-президент США Майк Пенс.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що його адміністрація буде захищати інтереси США від "компрометації з боку комуністичної партії Китаю", передає Інтерфакс-Україна.

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Про які компанії йде мова

Минулого року до чорного списку США потрапила китайська компанія Huawei. Виробника запідозрили у шпигунстві та наклали санкції. 7 липня з'явилася інформація, що на території США можуть заборонити китайські соцмережі, зокрема Tik Tok.

"У відношенні до тих структур, чи це Huawei, чи можливо, навіть Tik Tok, які становлять загрозу для приватного життя і безпеки країни, ми будемо продовжувати займати жорстку позицію", – сказав Пенс.

Адміністрація Трампа стурбована обробкою даних користувачів Tik Tok. там вважають, що китайські закони вимагають від усіх вітчизняних компаній "співпрацювати з розвідкою, яку контролює Китайська комуністична партія".

Tik Tok і персональні дані

Нагадаємо раніше користувачі заявляли, що Tik Tok (який, до слова, є найпопулярнішим додатком у світі) проводить постійний моніторинг буферу обміну на смартфоні. також було проведено дослідження, яке показало: кількість зібраних персональних даних Tik Tok б'є всі відомі рекорди. Такої кількості інформації не запитує жодна соціальна мережа, зокрема Facebook, Twitter та Instagram.

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При цьому у Tik Tok запевняють, що додаток не перебуває під впливом будь-яких іноземних держав, зокрема влади Китаю. Адже інформаційні центри компанії розміщені за межами КНР, тож застосунок “не залежить від законодавства Китаю".

Чого чекати користувачам

Фанатам китайської техніки – нічого хорошого. така позиція США демонструє, що тиск на китайські компанії буде лише поширюватись. Користувачі Huawei вже залишились без сервісів Google (санкції передбачають надання спеціального дозволу для співпраці Huawei з американськими компаніями). Така ж доля незабаром може спіткати й інших виробників.