Цифра дня: за день до анонсу смартфон Xiaomi Mi 9 замовили 200 тисяч користувачів

Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що за день до анонсу смартфона Xiaomi Mi 9 новинку замовили більше 200 тисяч користувачів. Варто зазначити, що на той момент ціни на пристрій компанія не повідомила.

Зазначимо, Xiaomi представила флагман Mi 9 у середу, 20 лютого. Новинка перша в світі отримала топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Окрім того, версія Xiaomi Mi 9 Explorer Edition отримала рекордні 12 ГБ оперативної пам’яті.

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Також Лей Цзюнь зауважив, що дисплей Xiaomi Mi 9 прикритий загартованим склом Corning Gorilla Glass 6. Скло нового покоління витримує до 15 падінь підряд на тверду поверхню із висоти 1 метр.

Огляд Xiaomi Mi 9 – дивіться відео

Окрім того, Xiaomi Mi 9 оснащується 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм зі швидкісним інтегрованим в екраном сканером відбитків пальців та потрійною камерою з основним сенсором Sony IMX586 на 48 Мп і фронтальною 24-мегапіксельною камерою.

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