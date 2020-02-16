Цукерберг заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту в мережі

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг закликав регулювати шкідливий контент в Інтернеті. Адже щодня мережа видаляє мільйон фейкових акаунтів.

Понад 35 тисяч людей щодня відстежують контент соцмережі. Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг, виступаючи 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Я вважаю, що повинне бути регулювання шкідливого контенту. Питання в тому, яку модель для цього обрати,

– зазначив Цукерберг.

На його словами, наразі існує дві моделі. Першу застосовують до традиційних ЗМІ. Іншу ж використовують телекомунікаційні компанії. Тоді "дані просто проходять крізь вас", а отже, компанія не відповідальна за те, що вони можуть бути шкідливими.

Цукерберг зазначив, що соцмережі повинна регулювати система, що перебуває між ЗМІ та телекомунікаційними компаніями. "Я дійсно думаю, що ми повинні бути десь посередині", – додав глава Facebook.

Цікаво! У межах Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський зробив спільне фото з Марком Цукербергом. Наразі невідомо, чи вони встигли щось обговорити.

Що відомо про Мюнхенську конференцію? Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки, яка проходить у столиці Баварії Мюнхені. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція існує з 1963 року. У 2020 році проходить 14-16 лютого і є вже 56-ою. Конференція присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я.