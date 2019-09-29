У більшості моделей iPhone виявили критичну уразливість

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У більшості моделей iPhone виявили критичну уразливість
У більшості моделей iPhone виявили критичну уразливість / geek-nose.com

Дослідник з кібербезпеки під псевдонімом axi0mX виявив критичну уразливість у iOS-пристроях, що працюють на процесорах від A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 і iPhone X).

Цей код має назву checkm8. Він є вразливістю типу bootrom, яка може дати хакерам доступ до iPhone, який Apple не зможе блокувати.

До теми: Нова уразливість: хакери можуть отримати повний контроль над комп’ютером

Він використовує уразливість в вихідному коді, яка потрапляє на пристрої iOS при завантаженні.

Сотні мільйонів пристроїв iPhone схильні до цієї уразливості: будь-який пристрій, починаючи з iPhone 4S (чіп A5) через iPhone 8 і iPhone X (чіп A11).

За інформацією дослідника, Apple вже виправила недолік в торішніх процесорах A12. Тож нові смартфони iPhone XS / XR і 11/11 Pro Не будуть порушені.

Як вона може нашкодити? Хакери можуть використовувати цю вразливість для обходу блокування облікових записів Apple iCloud, які використовуються для того, щоб знайти загублені пристрої, або для установки програм, які крадуть призначену для користувача інформацію.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone
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