У бюджетного iPhone SE (2020) може з'явитися більша Plus-версія
Нещодавно компанія Apple випустила нове покоління бюджетного смартфона iPhone SE. Діагональ дисплея склала 4,7 дюйма. Для багатьох така компактність є перевагою, однак є користувачі, які хотіли б більший дисплей.
Саме тому компанія може випустити більшу версію – iPhone SE Plus. Про це каже популярний інсайдер Джон Проссер.
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Цікаво, що ще в березні згадку про цю модель помітили у коді iOS 14. Тож є шанс, що SE Plus можемо побачити вже найближчим часом.
Деталі про iPhone SE (2020)
Нове покоління iPhone SE (2020) фактично є оновленою версією iPhone 8. Як відомо, після виходу цієї моделі оригінальний iPhone 8, а також iPhone 8 Plus прибрали з продажу.
Попри "класичний" дизайн iPhone SE отримав сучасний процесор – A13 Bionic, який встановлений у смартфонах лінійки iPhone 11. Основна камера тут одинарна з роздільною здатністю 12 Мп. Тут є підтримка двох SIM-карт: фізичної та eSIM (така картка вже доступна і в Україні).
Ціна
На американському ринку iPhone SE (2020) коштує 400 доларів. Ціна в Україні поки не оголошена.
Що стосується вартості iPhone SE Plus, то він може коштувати 500 доларів за базову версію.
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