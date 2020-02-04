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У Google Play виявили 24 небезпечних додатки, які завантажили майже 400 мільйони разів

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Небезпечні додатки в Google Play, які можуть отримати контроль над ґаджетом / smartphonetopdelinha

Нещодавно експерти ESET заявили, що 99% всіх мобільних вірусів орієнтовані на Android пристрої. Черговим підтвердженням цього є звіт, згідно з яким в Google Play знаходилося 24 додатки з мільйонами завантажень. Всі вони визнані потенційно небезпечними для користувачів.

Про які саме додатки мовиться

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Список додатків різноманітний: серед них є ігри, браузери, календарі, лаунчери, файлові менеджери, прогнози погоди, антивіруси, VPN-сервіси та інші утиліти. Всі вони випускалися шістьма різними розробниками, але розслідування показало, що останні пов'язані з однією китайською компанією Shenzhen HAWK.


Перелік небезпечних додатків, які можуть отримати контроль над вашим пристроєм

Експертів з безпеки насторожив той факт, що всі ці програми запитують занадто багато дозволів, не пов'язаних з їх діяльністю. Так, шість з них потребують доступу до телефону, що автоматично дозволяє їм здійснювати дзвінки і відправляти повідомлення навіть без відома користувача.

15 додатків вимагають доступу до GPS, щоб визначати місце розташування користувачів, і особистих даних на пристрої. На цьому запитувані дозволи не закінчуються.

У сукупності кілька таких програм отримують практично повний контроль над пристроєм і можуть передавати дані на віддалені сервери. Як приклад, вони можуть відслідковувати місця, які відвідують користувачі, щоб пропонувати їм потім відповідну рекламу. За словами фахівців, це найлегше, що може трапитися.

Як вирішили проблему з небезпечними додатками

Google вже відреагувала на цю ситуацію, і більшість програм було видалено з Google Play за порушення правил магазину. Однак вони все ще можуть поширюватися через сторонні ресурси і продовжувати працювати на пристроях.

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Теги: Техно Інтернет Google Google Play Додатки
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