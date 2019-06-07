У Google санкції проти Huawei назвали загрозою для США

У американській корпорації Google виступили із критикою ініціативи уряду США про внесення китайського виробника Huawei до чорного списку. У пошуковика наголошують, що існує ризик щодо національної безпеки США у разі продовження санкцій проти китайського гіганта.

Як пише видання Financial Times, що свої побоювання Google передав у Білий Дім.

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"Google попередив адміністрацію Трампа про ризики поставити під загрозу національну безпеку США у разі продовження експортних обмежень Huawei, так як технологічна група прагне продовжувати вести бізнес із китайською компанією, занесеною в чорний список", – пише видання.

Журналісти посилаються на інформацію із трьох джерел. Вони заявляють, що високопоставлені керівники Google підштовхують американських чиновників звільнити його від заборони на експорт Huawei без ліцензії, схваленої Вашингтоном.

Санкції проти Huawei: що про це відомо? Нещодавно Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Серед них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance та SD Association. Microsoft видалила Huawei із списку партнерів.



Виробнику дали 90-денне відтермінування, яке закінчується 19 серпня. Після цього компанії загрожує повна заборона на ведення бізнесу в США.



При цьому представники бізнесу критикують таке рішення. Так, засновник компанії ARM Герман Хаузер заявив, що через санкції можуть постраждати ARM, Google та загалом вся американська індустрія.