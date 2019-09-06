У Києві з'явився унікальний пішохідний перехід з LED-бруківкою

Перший пішохідний перехід з LED-бруківкою. Цю "зебру" відкрили в рамках пілотного проекту, розповіли у Центрі організації дорожнього руху.

Перший в Києві світлодіодний пішохідний перехід можна побачити в темний час доби на перехресті вулиці Васильківській з проспектом Академіка Глушкова (біля ВДНГ).

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Деталі. Перехід викладений LED-бруківкою, яка має товщину 60 мм і витримує навантаження до 2,5 тонни (міцність виробу відповідає характеристикам високоміцного бетону).

Як запевнили інженери, бруківка стійка до зношування, впливу води, вологи, льоду, хімічних сполук і солей, легко очищається від забруднень. Також вона стійка до сонячного випромінювання, вона витримує від мінус 40 до плюс 60 градусів за Цельсієм.

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