У мережі з'явилися зображення найдешевшого смартфона Samsung Galaxy A01: характеристики новинки

Раніше в базі даних Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) з'явився смартфон під каталожними номером SM-A015F. Пізніше було доведено, що на ринок смартфон вийде під назвою Samsung Galaxy A01. Зараз же в мережі з'явилися зображення новинки.

Комп'ютерні зображення Samsung Galaxy A01 надав виробник захисних чохлів для смартфонів. Прозорий силіконовий чохол зовсім не заважає розглянути новий Samsung Galaxy A01 у всіх деталях.

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Особливості Galaxy A01

Фронтальна камера розташовується у спеціальному вирізі в центральній верхній частині екрану, а основна камера, яка складається з двох датчиків зображення, розташована у верхньому лівому кутку задньої панелі.

На верхній панелі видно роз'єм 3,5 мм для підключення навушників, а отвір для гучномовця розташовується в нижній частині задньої панелі. Для зарядки і передачі даних обладнано роз'ємом USB-C.

Цей бюджетний смартфон отримає екран діагоналлю 5,7 дюйма, акумулятор ємністю 3000 мАг, 2 ГБ оперативної і 16 ГБ незалежної флеш-пам'яті.

Зображення смартфона

Дата виходу й ціна

Остаточна ціна Samsung Galaxy A01 наразі невідома, однак він стане молодшою моделлю лінійки Galaxy A і буде найдешевшим смартфоном компанії, його вихід очікується найближчим часом.

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