У Росії заборонили анонімно користуватися месенджерами

У Росії адміністрації месенджерів з 5 травня повинні ідентифікувати своїх користувачів за номерами мобільних телефонів. Набула чинності відповідна постанова російського уряду.

Тепер месенджери мають перевіряти інформацію про реєстрацію номера телефону користувача у мобільного оператора, повідомляє ТАСС. А мобільний оператор протягом 20 хвилин зобов'язаний надати запитувану інформацію.

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Якщо оператор не встиг відповісти або номера телефону не виявилося в базі даних, то ідентифікація не буде вважатися пройденою.

Якщо мобільний оператор знаходить у своїй базі номер телефону, він зобов'язаний вказати, якими месенджерами користується абонент і присвоїти йому спеціальний ідентифікаційний код.

При цьому адміністрація месенджера буде зобов'язана обмежити можливість користувачам, які не пройшли процедуру ідентифікації, надсилати або отримувати повідомлення всередині сервісу.

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