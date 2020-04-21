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У Viber запустили сервіс з інструкціями для лікарів щодо COVID-19

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Новий сервіс Viber щодо COVID-19 / Пресслужба Viber

Національна служба здоров’я України запустила у Viber сервіс з інструкціями для лікарів та пацієнтів щодо COVID-19. За допомогою цього каналу лікарі, водії швидкої допомоги, та пацієнти зможуть отримувати відповіді на найбільш важливі питання щодо коронавірусу.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Viber.

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Як він працює

Сервіс в режимі реального часу надає інструкції щодо попередження, діагностування та лікування COVID-19. При цьому, інформацію будуть регулярно оновлювати та додавати додаткові інструкції.

.Аби почати діалог – потрібно відправити повідомлення із словом "Коронавірус".

"Ми прагнемо бути ближче до кожної людини, яка потребує інформації, роз’яснень та алгоритмів дій. І ми сподіваємося, що наш канал у Viber стане зручним і оперативним джерелом отримання такої інформації. Тим більше, коли ситуація довкола змінюється так швидко і від достовірної та вчасної інформації так багато залежить", – каже директор департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко.

Новий корисний бот у Viber / Скріншот

Раніше Техно 24 повідомляв про чат-бота Viber, допомагає визначити ймовірність зараження коронавірусом. Окрім того, за допомогою цього бота за допомогою чат-бота користувач також може замовити й оплатити покупку медикаментів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Viber Здоров'я Новини Техно
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