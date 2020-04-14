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У Windows 10 з'явилися ексклюзивні функції для смартфонів Samsung

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Ілюстративне фото / Microsoft

Microsoft вже давно почала процес зближення Windows 10 з Android-смартфонами. Наприклад, прямо на екрані комп'ютера можна переглядати вхідні повідомлення і відповідати на них. Тепер же редмондская компанія значно спростила передачу файлів між пристроями. Щоправда діє це нововведення лише для користувачів Samsung.

Надіслати дані зі смартфона на ноутбук і назад можна за допомогою кабелю, хмарного сховища або електронної пошти. В останній інсайдерській збірці Windows 10 з'явився зручніший спосіб, доступний лише для смартфонів Galaxy. Він дозволяє максимально просто пересилати файли з одного пристрою на інший, розповідає Engadget.

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Як все працює

Для використання нової функції потрібен додаток "Ваш телефон" від Microsoft і Link to Windows (версії 1,5+) від Samsung. На смартфоні для відправки контенту необхідно вибрати його в галереї або файловому менеджері і відзначити потрібний спосіб передачі. З комп'ютера пересилання здійснюється шляхом перетягування документів у вікно "Ваш телефон". Важливо відзначити, що за раз можна відправити до 100 файлів, розмір кожного з яких не повинен перевищувати 512 МБ. Передача здійснюється через Wi-Fi.


Програма "Ваш телефон" показує повідомлення та контакти і дозволяє здійснювати дзвінки

Раніше між комп'ютерами на Windows 10 і смартфонами Galaxy з'явилася можливість обміну скопійованих текстом.

До слова, дещо менші можливості доступні й для інших Android смартфонів при встановленні додатка "Ваш телефон" на комп'ютер та телефон. Ви зможете передавати зображення, відповідати на повідомлення і навіть здійснювати дзвінки прямо з комп'ютера в той час, як телефон лежить на зарядці або ж просто поряд з комп'ютером.

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Автор: Михайло Года
Теги: Samsung Microsoft Windows 10 Новини Техно Техно Ґаджети
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