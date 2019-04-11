Український стартап отримав мільйон євро від Єврокомісії

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Стартап SolarGaps
Стартап SolarGaps / espreso.tv

Стартап SolarGaps отримав грант від Єврокомісії на мільйон євро. Проект передбачає розробку розумних жалюзі, які можуть генерувати сонячну електроенергію. Грант українці отримали в рамках програми Horizon 2020 SME Instrument.

Як пише AIN.ua, одного квадратного метра таких жалюзі вистачить для того, щоб зарядити 3 ноутбука або 30 світлодіодних лампочок.

За словами операційного директора SolarGaps Юрія Цвіркуна, SolarGaps став першим українським стартапом, який отримав фінансування від Horizon 2020 в другій фазі після введення додаткового етапу інтерв'ю в Брюсселі (раніше 1,2 млн євро від ЄС також отримав український проект Polyteda Cloud).

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"Ми потрапили в 5% європейських стартапів, яким вдалося отримати кошти від Horizon 2020. Для нас це велике і важливе досягнення - не кожен день стартапу дають мільйон євро безповоротних коштів на розвиток", – розповів Цвіркун.

На що витратять грант. Ці кошти SolarGaps планує залучити для доопрацювання свого продукту і підготувати його до виходу на ринок. Стартап заявив, що вже отримав сертифікацію в Євросоюзі для b2c-продукту і через місяць почне продажі через в країнах ЄС.

До речі, як наголосив засновник стартапа Євген Ерік, що для отримання гранту команда виконала кілька серйозних умов.

"По-перше, ми допрацювали продукт до так званої предмассової стадії. По-друге – отримали безпосередньо сертифікацію в ЄС. Нарешті, показали, як наше рішення застосовується на ділі".

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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