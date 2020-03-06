Українці розкупили усю партію електрокарів Porsche на 2020 рік
Українські автолюбителі розкупили всю партію електроавтомобілів Porsche Taycan, яка була передбачена на весь 2020 рік. При цьому це відбулось ще до офіційної презентації автомобіля в Україні.
Про це повідомило видання Autogeek, посилаючись на офіційного імпортера Віннер Імпортс Україна.
Деталі
Щоправда, на весь 2020 рік в Україну має надійти 73 електрокара Porsche Taycan.
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Офіційна презентація Porsche Taycan в Україні має відбутися 20 березня. Наразі в нашу країну ввезли перші два електрокари німецького бренду.
В Україні мають надійти 73 моделі
Ціна
- На українському ринку модель Porsche Taycan 4S коштує 2,6 мільйони гривень
- Taycan Turbo оцінений 3,76 мільйонів гривень
- А з модель Taycan Turbo S потрібно заплатити щонайменше 4,57 мільйона гривень.
Щоправда, ціна може бути дещо зміненою, адже залежить від курсу валют на момент покупки.
Як вже кажуть експерти, у 2020 рік продажі електромобілів в Україні зросли на третину. Щоправда, зростання попиту на електрокари в січні відбулось через продаж вживаних моделей.
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