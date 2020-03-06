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Українці розкупили усю партію електрокарів Porsche на 2020 рік

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Електрокари Porsche популярні в Україні / autogeek.com.ua

Українські автолюбителі розкупили всю партію електроавтомобілів Porsche Taycan, яка була передбачена на весь 2020 рік. При цьому це відбулось ще до офіційної презентації автомобіля в Україні.

Про це повідомило видання Autogeek, посилаючись на офіційного імпортера Віннер Імпортс Україна.

Деталі

Щоправда, на весь 2020 рік в Україну має надійти 73 електрокара Porsche Taycan.

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Офіційна презентація Porsche Taycan в Україні має відбутися 20 березня. Наразі в нашу країну ввезли перші два електрокари німецького бренду.

В Україні мають надійти 73 моделі

Ціна

  • На українському ринку модель Porsche Taycan 4S коштує 2,6 мільйони гривень
  • Taycan Turbo оцінений 3,76 мільйонів гривень
  • А з модель Taycan Turbo S потрібно заплатити щонайменше 4,57 мільйона гривень.

Щоправда, ціна може бути дещо зміненою, адже залежить від курсу валют на момент покупки.

Як вже кажуть експерти, у 2020 рік продажі електромобілів в Україні зросли на третину. Щоправда, зростання попиту на електрокари в січні відбулось через продаж вживаних моделей.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Авто Porsche IT-бізнес
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