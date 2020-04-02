Українці створили заставки для смартфона з правилами захисту від коронавірусу

Українці розробили оригінальні заставки для смартфонів, які закликають дотримуватись гігієни рук та пристроїв, щоб захистити користувача від ураження коронавірусом.

Заставки розробив портал Platfor.ma. На картинках людям нагадують основні правила гігієни, наприклад, якомога частіше мити та дезінфікувати руки, не чіпати обличчя, зберігати дистанцію, а зателефонувати рідним.

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Шпалери можна завантажити за посиланням.

"Зазвичай люди торкаються свого смартфону близько 80 разів на день. А ви, можливо, й усі 100. Ми пропонуємо використати цю стару звичку для побудови нових, які здатні рятувати життя", – кажуть творці заставок.

Хвороби, що передає смартфон

В першу чергу, це вірус COVID-19. Адже він може жити на гладких поверхнях від кількох годин. до кількох днів.

Шпалери закликають мити руки / platfor.ma

Також через смартфон можна підхопити і звичайний грип чи застуду.

На поверхні девайсу можуть "жити" патогенні штами кишкової палички, антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи тощо. А вони можуть стати збудниками кишкових та шкірних інфекцій, підвищити ризики гострого кишкового отруєння тощо.

Тож не забувайте мити руки та протирати свій смартфон.

Як правильно мити руки / 24 канал

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