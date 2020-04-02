24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Українці створили заставки для смартфона з правилами захисту від коронавірусу

-
Корисні поради на смартфоні / platfor.ma

Українці розробили оригінальні заставки для смартфонів, які закликають дотримуватись гігієни рук та пристроїв, щоб захистити користувача від ураження коронавірусом.

Заставки розробив портал Platfor.ma. На картинках людям нагадують основні правила гігієни, наприклад, якомога частіше мити та дезінфікувати руки, не чіпати обличчя, зберігати дистанцію, а зателефонувати рідним.

Важливо Все про коронавірус: 12 корисних статей

Шпалери можна завантажити за посиланням.

"Зазвичай люди торкаються свого смартфону близько 80 разів на день. А ви, можливо, й усі 100. Ми пропонуємо використати цю стару звичку для побудови нових, які здатні рятувати життя", – кажуть творці заставок.

Хвороби, що передає смартфон

В першу чергу, це вірус COVID-19. Адже він може жити на гладких поверхнях від кількох годин. до кількох днів.

Шпалери закликають мити руки / platfor.ma

Також через смартфон можна підхопити і звичайний грип чи застуду.

На поверхні девайсу можуть "жити" патогенні штами кишкової палички, антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи тощо. А вони можуть стати збудниками кишкових та шкірних інфекцій, підвищити ризики гострого кишкового отруєння тощо.

Тож не забувайте мити руки та протирати свій смартфон.

Як правильно мити руки / 24 канал

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:06 Samsung купувуватиме свої ж смартфони у користувачів за півціни
Смартфони 947
сьогодні , 09:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Інтернет 18530
сьогодні , 15:03 Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював
Інтернет 2583
сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
Новини України 21022
сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 205609
сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
Новини України 16410
сьогодні , 14:18 Ілон Маск заборонив співробітникам SpaceX користуватися Zoom
IT-бізнес 1091
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 502518
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
1 квітня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
1 квітня 17:30 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
1 квітня 08:04 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
31 березня 21:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька

Новини
Більше новин
Залиште відгук