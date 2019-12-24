Уряд запустив сервіс онлайн перевірки квитанцій: відтепер у банк ходити не потрібно
Під час засідання Кабінету Міністрів ухвалили рішення про запуск сервісу check.gov.ua. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, які раніше вимагали на папері з мокрою печаткою.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він переконує, що цей сервіс заощадить українцям "купу часу".
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"Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги – у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток", – додав Дубілет.
Як працює цей сервіс
- Замість паперової квитанції користувач отримує її код.
- Той, хто перевіряє платіж, має зайти на check.gov.ua та ввести код.
- Це – все.
Переваги
Окрім зекономленого часу користувач може зекономити і кошти, адже часто у місцях надання послуг можна натрапити на каси банків з величезними комісіями. З новим сервісом можна платити через смартфон.
Наразі до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Та вже найближчим часом їхній перелік буде розширено.
Також Кабмін запускає гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.
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