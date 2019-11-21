В Apple Music з'явиться бізнес-підписка: деталі

Компанія Apple запускає бізнес-підписку на сервіс Apple Music. Така пропозиція буде доступна кафе та магазинам.

Переваги бізнес-підписки

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Як повідомляє The Wall Street Journal, умови стандартної підписки на Apple Music не дозволяють вмикати музику із сервіса для бізнес-цілей.

В свою чергу бізнес-підписка надає ліцензію на відтворення музики в роздрібних магазинах, кафе та інших подібних закладах.

Окрім того, Apple Music створюватиме сотні окремих плей-листів для компаній.

Ціна та доступність

Вартість бізнес-підписки Apple Music наразі не відома. Зауважимо, що стандартна підписка в США коштує 9,99 доларів. Також наразі не повідомляється в яких країнах буде доступна нова функція.

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