В Індії створили дуже доступні бездротові навушники

Індійський виробник Boat представив свої бездротові навушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорними кнопками для регулювання рівня гучності і відтворення.

Gizchina повідомляє, що навушники відтворюють звук в частотному діапазоні від 20 до 20000 Гц. Новинка має захист від води і пороху з рівнем захисту IPX4. Тобто це означає, що краплі води для навушника не страшні, але вони не є повністю водонепроникними.

Читайте також: ​Разом із флагманом Galaxy S10 Samsung представить бездротові навушники Galaxy Buds: що відомо

Ємність акумулятора кожного навушника становить 45 мАг — цього достатньо для 2,5 години прослуховування музики. Футляр для зберігання і зарядки оснащений акумулятором ємністю 450 мАг.

Ціна питання. Airdopes 211 від Boat оцінені у 35 доларів (близько тисячі гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно