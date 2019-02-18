В Індії створили дуже доступні бездротові навушники

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В Індії створили дуже доступні бездротові навушники
В Індії створили дуже доступні бездротові навушники / gizchina.com

Індійський виробник Boat представив свої бездротові навушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорними кнопками для регулювання рівня гучності і відтворення.

Gizchina повідомляє, що навушники відтворюють звук в частотному діапазоні від 20 до 20000 Гц. Новинка має захист від води і пороху з рівнем захисту IPX4. Тобто це означає, що краплі води для навушника не страшні, але вони не є повністю водонепроникними.

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Ємність акумулятора кожного навушника становить 45 мАг — цього достатньо для 2,5 години прослуховування музики. Футляр для зберігання і зарядки оснащений акумулятором ємністю 450 мАг.

Ціна питання. Airdopes 211 від Boat оцінені у 35 доларів (близько тисячі гривень).

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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