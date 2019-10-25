В СРСР працювали над першим багатомісним космічним кораблем: деталі

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В СРСР працювали над першим багатомісним космічним кораблем: деталі
В СРСР працювали над першим багатомісним космічним кораблем: деталі / Фото з вільних джерел

"Роскосмос" опублікував документи, графіки, схеми та фотографії, які свідчать про розробку першого багатомісного космічного корабля в СРСР. Нові матеріали дають уявлення про те, як саме створювали корабель і хто був відповідальний за ті чи інші рішення.

Архівні матеріали присвячені кораблю "Восход-1", який запустили 12 жовтня 1964 року з космодрому Байконур. На борту корабля знаходилися космонавти Володимир Комаров, Костянтин Феоктистов і Борис Єгоров. "Восход-1" облетіла планету 16 разів і успішно повернувся на Землю, йдеться на сайті відомства.

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Зокрема, в архіві можна знайти документ, підписаний Сергієм Корольовим, в якому йдеться про розробку нового апарату на основі одномісного "Восхода" – першого діючого космічного корабля, на якому 12 квітня 1961 року здійснив політ Юрій Гагарін.


"Восход"

Всього кораблі серії "Восход" виконали п'ять успішних космічних запусків. Досвід роботи над "Восходом" і "Востоком" допоміг радянським інженерам створити космічний корабель "Союз", що зробив понад 130 успішних стартів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Історія Техно Новини Техно Космос СРСР
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