В Україні викрили групу хакерів, які через інтернет "обчистили" людей на мільйони гривень

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Обшуки у хакерів, які через інтернет викрали в українців понад 5 мільйонів гривень
Обшуки у хакерів, які через інтернет викрали в українців понад 5 мільйонів гривень

На Рівненщині кіберполіція викрила 4 молодих людей, які створили комп’ютерні віруси та використовували їх для незаконного збагачення. Загалом зловмисникам вдалося викрасти понад 5 мільйонів гривень. За цими фактами поліція відкрила 2 справи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

За допомогою спецтехніки зловмисники сканували комп’ютери, під’єднані до інтернету, на наявність віддаленого доступу. Надалі хакери використовували створені віруси для отримання повного контролю над ураженим комп’ютером.

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Після цього підбирали паролі для доступу в систему. Користуючись комп’ютером на правах власника, хакери отримували доступ до програми онлайн-банкінгу, встановленої на комп’ютері, та перераховували гроші на підконтрольні рахунки або переводили у криптовалюту.

хакери Україна
Обшуки у хакерів

Зазвичай зловмисники діяли вночі. При цьому банк не реагував на такі операції, оскільки вони здійснювалися від довіреного користувача. Операція виглядала повністю легітимною.

Крім того, зловмисники залишали бекдор (дефект алгоритму) на комп’ютері жертви для подальшого контролю та використання його для злочинів.

Окрім того, щоб отримати доступ до комп’ютерів, зловмисники використовували спам-розсилку інфікованих електронних листів. Зазвичай такі листи надходили на адреси представників юридичних осіб.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях учасників злочинної групи. Під час цього було вилучено комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації та чорнові записи. Усе вилучене майно скерували на проведення необхідних експертиз.

Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Рівне Хакерська атака Поліція Техно Інтернет хакери
Джерело: 24 канал
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